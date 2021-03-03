Украинцев будут привлекать к ответственности за связи с Россией

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3 марта 2021, 13:21

Верховная Рада намерена в ближайшее время внести изменения в Уголовный кодекс. Для политиков и чиновников, которые неверно оценивают ситуацию в Донбассе, Крыму и роль российского государства в межгосударственных отношениях, планируется ввести уголовное наказание. Глава государства Владимир Зеленский пытается продемонстрировать Западу решительность своих действий.



Политолог Виктор Небоженко считает, что украинский президент становится интересным обществу, правда пока он не имеет чёткой стратегии. Лидер страны по-прежнему не может решить вопросы с бедностью, укрепить обороноспособность государства искоренить коррупцию. Слабостью Зеленского является то, что он не умеет искать и привлекать в свою команду сильных и независимых игроков.



Зеленский не исключает, что подпишет закон, предусматривающий ответственность за отрицание Голодомора, Холокоста, депортацию крымских татар из Крыма. Наказание может быть предусмотрено и за обнародование карты Украины без Донбасса и Крыма. Такая решительность выделяет действующего президента на фоне призрака Порошенко.



