Китай обогнал Россию по ВВП на душу населения. Осталось обойти США

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3 марта 2021, 11:59

Китайские власти сообщили, что ВВП на душу населения в стране превышает показатель в 10 тысяч долларов. В России он опустился ниже данной планки на уровень 2007 года.



Эксперты не исключают, что Китай сможет обогнать и американскую экономику. Если «Поднебесная» будет обеспечивать рост ВВП примерно на 5% в год, то к 2028 году государство станет экономическим лидером в мире.



Рост ВВП на душу населения является показателем улучшения жизни людей. Китайское правительство уже отчиталось о достижении серьёзных успехов в борьбе с бедностью. За последние восемь лет порядка 100 миллионов человек были выведены из нищеты. Победы Китая в данном направлении являются естественным процессом. Мировая фабрика увеличивает обороты не только на международном направлении, но и внутри страны. Помимо этого Китаю удалось справиться с пандемией и её последствиями раньше остальных государств. За прошлый год «Поднебесная» стала одним из немногих государств, чья экономика показала определённый экономический рост.



По итогам прошлого года Россия по уровню ВВП на душу населения опустилась на 68 место в мире. Через несколько лет страна может вообще выйти из списка 70 самых богатых государств.



