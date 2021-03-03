Минторг США назвал 14 организаций из России, ФРГ и Швейцарии, в отношении которых вводятся санкции

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3 марта 2021, 12:00 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Министерство торговли США перечислили 14 организаций из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых вводятся санкции.

В списке, опубликованном в федеральном реестре США, под санкции попадают 10 компаний и структур из России: 27-й научный центр Минобороны РФ, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертех инструментс", "РАУ ФАРМ" и "Регионснаб", группа компаний "Фармконтракт".

В санкционный список США включены три немецких компании - Chimconnect Gmbh, Chimconnect Gmbh и Riol-Chemie и одна компания из Швейцарии - Chimconnect AG.

В американском ведомстве пояснили, что вводятся требования о получении лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ряда товаров фигурантам этого списка.

Минторг США подготовил этот список, он появится в документах, подготовленных к публикации в федеральном реестре 3 марта.