Минторг США назвал 14 организаций из России, ФРГ и Швейцарии, в отношении которых вводятся санкции
3 марта 2021, 12:00Источник:
Интерфакс
Министерство торговли США перечислили 14 организаций из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых вводятся санкции.
В списке, опубликованном в федеральном реестре США, под санкции попадают 10 компаний и структур из России: 27-й научный центр Минобороны РФ, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертех инструментс", "РАУ ФАРМ" и "Регионснаб", группа компаний "Фармконтракт".
В санкционный список США включены три немецких компании - Chimconnect Gmbh, Chimconnect Gmbh и Riol-Chemie и одна компания из Швейцарии - Chimconnect AG.
В американском ведомстве пояснили, что вводятся требования о получении лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ряда товаров фигурантам этого списка.
Минторг США подготовил этот список, он появится в документах, подготовленных к публикации в федеральном реестре 3 марта.
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