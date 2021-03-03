В Италии обнаружен нигерийский штамм коронавируса, против которого вакцины неэффективны
3 марта 2021, 07:41Источник:
ANSA
В Италии обнаружен нигерийский штамм коронавирусной инфекции COVID-19. Новая мутация коронавируса выявлена в Брешии, на севере страны.
Объявивший о появлении нигерийского штамма президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо считает, что имеющиеся сейчас вакцины против коронавируса могут быть неэффективны против этого штамма. Подробностей об особенностях нигерийского штамма пока не приводится.
В районе Италии Брешии, достаточно затронутой пандемией коронавирусной инфекции нового типа весной 2020 года, начался рост заражений. Власти Брешии намерены ужесточить ограничительные меры.
По данным Высшего института здоровья, на данный момент британский штамм, который считается более заразным, преобладает в Италии на 54-64%. В начале февраля его распространение среди инфицированных было менее 20%.
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