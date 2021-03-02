В убийстве иранского ядерщика прослеживается израильский след. Государства находятся на грани войны

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2 марта 2021, 18:44

Мохсен Фахризаде

В конце ноября прошлого года близ Тегерана был убит видный иранский учёный Мохсен Фахризаде. Его считали отцом иранской ядерной бомбы. Следователи сразу предположили, что ядерщик был убит с использованием высокотехнологичного оборудования. Оно имеется только у таких стран как Израиль и США.



Исходя из информации, представленной в европейских и ближневосточных СМИ, подготовкой и осуществлением операции занималась израильская Моссад. Оно уже было ранее замечено в хищении ядерного архива в Иране. В украденных документах содержалась информация о Фахризаде. Именно он являлся основным руководителем ядерной программы государства и отвечал за финансовые и кадровые вопросы. Замену учёному найти не представляется возможным.



За ядерщиком наблюдали несколько месяцев, отслеживали маршруты его передвижения. Он был убит при помощи сложного дистанционно управляемого устройства. Израильские спецслужбы считают, что им удалось отодвинуть сроки окончания работ над ядерным оружием Ирана как минимум на пять лет. Тегеран располагает информацией, согласно которой Израиль намерен ликвидировать ещё несколько видных иранцев. Иранцы подозревают, что спецслужбы Израиля планируют также диверсии на важных объектах Ирана. Отношения двух государств фактически находятся на грани войны.



