Белорусские протесты задавят штрафами

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2 марта 2021, 18:36

Белорусское правительство инициирует поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за участие в акциях протеста. Глава государства Александр Лукашенко намерен изменить целые разделы Уголовного кодекса, чтобы сохранить свою власть.



Наказание предусмотрено практически за любое высказывание против действующего руководства страны. За участие в несанкционированном мероприятии штраф увеличился в три раза до 1100 долларов. Белорусов наказывают даже за использование символики бело-красного цветов. Родителей детей, которых задержат на акциях, будут также штрафовать. Новый Уголовный кодекс будет принят уже в апреле.



Помимо простых граждан прессингу со стороны государства подвергается частный бизнес, который активно поддерживает протесты. Лукашенко готов уничтожить и его. Угрозы из уст президента страны прозвучали даже в адрес частных аптек. Но когда штрафы принимают нереальные размеры, как в случае с ФБК, Навальным, Соболь, то и платить их никто не будет. А на запросы белорусских приставов ни в одной стране даже в ответ и пальцем не пошевелят.



