Леонид Слуцкий о санкциях ЕС по делу Навального: очередной шаг в цепи провокаций для продолжения очернения России

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2 марта 2021, 17:38

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение ЕС о персональных санкциях по кейсу Навального в отношении руководителей СК, Генпрокуратуры, Росгвардии и ФСИН России абсолютно противоправно и бесполезно.

«Собственно, это очередной шаг в цепи провокаций коллективного Запада, связанных с «берлинским пациентом», для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для проведения политики сдерживания.

Никакого результата новые санкции принести не могут, и это прекрасно осознают европейские политики. Тем не менее, они вновь идут на нанесение еще одного удара по сотрудничеству России с ЕС.

Россия, безусловно, соразмерно ответит на все санкционные выпады. Принцип взаимности никто не отменял. Остается только сожалеть, что в итоге все это может привести к еще большей деградации отношений», - отметил российский парламентарий.