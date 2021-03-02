США не намерены добиваться «перезагрузки» отношений с Россией

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2 марта 2021, 17:44 Источник: РИА Новости

Белый дом, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации США сообщили, что Вашингтон не планирует добиваться «перезагрузки» отношений с Россией.

«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией … Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», - высказал он на брифинге.

Чиновник отметил, что подходы администрации президента Джо Байдена в отношении России будут другими, нежели ее предшественников. По его словам, действия США и их партнеров должны ясно накладывать на Москву ответственность, «когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами».

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Навального.