США не намерены добиваться «перезагрузки» отношений с Россией

СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации США сообщили, что Вашингтон не планирует добиваться «перезагрузки» отношений с Россией.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией … Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», - высказал он на брифинге.
Чиновник отметил, что подходы администрации президента Джо Байдена в отношении России будут другими, нежели ее предшественников. По его словам, действия США и их партнеров должны ясно накладывать на Москву ответственность, «когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами».
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Навального.
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