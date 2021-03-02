Украина опасается введения российских войск на Донбасс

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2 марта 2021, 15:38

Украинская делегация на Минских переговорах считает, что перемирие не соблюдаются, со стороны Донецка и Луганска по украинской стороне производятся обстрелы. Члены Совета национальной безопасности и обороны страны не исключают введения Россией своих войск на Донбасс.



Чиновники и политики «Незалежной» сходятся во мнении относительно ухудшения военной обстановки в юго-восточном регионе. В парламенте всё чаще звучат заявления о необходимости подготовки к российскому вторжению. Киев обратился в ОБСЕ с просьбой рассмотреть вопрос ухудшения ситуации на юго-востоке страны. В частности, украинская сторона обвиняет ДНР/ЛНР в провоцировании конфликта, и перекладывании ответственности. Глава украинской делегации на Минских переговорах Леонид Кравчук считает, что за всеми провокациями стоит Россия, которая должна понести ответственность.



На Украине слабо верят, что перемирие продлится слишком долго. Если российские войска войдут в Донбасс в качестве миротворцев, это вызовет в стране серьёзный накал. Многие усилия украинской стороны по урегулирования конфликта общество будет считать бессмысленным. Власть потеряет доверие населения и веру в возможность решения сложного вопроса.



