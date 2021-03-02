Американский сенатор Митт Ромни упал в обморок и разбил лицо

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2 марта 2021, 09:13 Источник: The Hill

сенатор Митт Ромни, Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Сенатор-республиканец от американского штата Юта Митт Ромни был госпитализирован на минувших выходных после того, как упал в обморок. Соответствующую информацию предоставили в понедельник журналисты.

Митт Ромни подтвердил, что внезапно упал и потерял сознание, вследствие чего его оперативно доставили в больницу. "Но мне уже лучше", – подчеркнул сенатор. Республиканец добавил, что в клинике врачи наложили ему несколько швов на разбитое в ходе падения лицо.

Отмечается, что 73-летний сенатор потерял сознание, когда посещал родственников в Бостоне, который находится в штате Массачусетс.