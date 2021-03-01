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Партия Зеленского «Слуга народа» лишена госфинансирования

, 20:27

Партия Зеленского «Слуга народа» лишена госфинансирования
Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В связи с нарушениями, которые были выявлены в отчетах пропрезидентской партии "Слуга народа" Национальным агентством противодействия коррупции, она лишилась государственного финансирования.

В нарушениях нашли признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

У партии есть месяц на исправление.

Госфинансирование партии приостанавливали и в прошлом году, тогда это было сделано по ее просьбе — средства направили на нужды медиков.

НС

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