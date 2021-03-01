Нейросеть Deep Nostalgia способна «оживить» Ленина и памятник Аленке

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1 марта 2021, 20:28

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сервис MyHeritage, проводящий анализ ДНК и занимающийся построением генеалогического древа, создал нейросеть Deep Nostalgia, способную анимировать фото и портреты.

Deep Nostalgia придумана для того, чтобы пользователи MyHeritage могли по-новому взглянуть на давно умерших родственников, изображения которых сохранились в семейных архивах. Нейросеть превращает черно-белые снимки в цветные, улучшает их качество и оживляет, добавляя человеку мимику.

Таким образом можно оживить любой портрет, изображающий человека анфас. Например, Ленина.

С помощью Deep Nostalgia оживили даже Аленку.

Технологии развиваются слишком быстро. Найдется ли на планете место человеку в недалеком будущем? Читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".