Антисоветских подпольщиков в Польше признали героями

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1 марта 2021, 19:52

В начале марта в Польше вспоминают участников антисоветского подполья. Вооружённая группировка действовала на протяжении 40-х и начала 50-х годов прошлого века. Она выступала против советского влияния. Подпольщики пытались противостоять советской агрессии любым способом. В праздничных торжествах планирует принять участие глава страны Анджей Дуда. Он побывает в памятных местах, вручит награды участникам «антикоммунистического движения».



Дуда обратился к организаторам мероприятия с посланием, в котором указал, что солдаты-подпольщики долгое время были исключены из сообщества польских героев. Процесс восстановления исторической памяти потребовал преодоления серьёзных испытания и трудностей. Далеко не все слои общества согласились с пересмотренной исторической позицией. В память антисоветским подпольщикам в школах проведут специальные уроки, организуют выставки, концерты. Радикализация населения в Польше стала более заметна, считают эксперты.



МИД Белоруссии выразил протест действиям польского руководства. Память антисоветских подпольщиков является циничным оскорблением людей, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма, сообщили в белорусском ведомстве. В Минске с опасением наблюдают за героизацией польских преступников.



