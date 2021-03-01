Украинцев проверят на наличие второго гражданства. Особенно российского

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1 марта 2021, 19:35

Правительство «Незалежной» намерено принять законопроект, предусматривающий право проверки граждан на наличие двойного гражданства. Инициатором выступает Совет национальной безопасности и обороны страны.



В период президентства Виктора Януковича его министры и руководители силовых ведомств имели российское гражданство. Правительство ввело против них санкции. Ограничения касаются лиц, занимавших государственные должности только до 2014 года.



Проверкой гражданства будет заниматься специальная комиссия. Сначала проверят чиновников. Депутатам уже посоветовали избавиться от гражданства другой страны, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что несколько паспортов могут иметь бизнесмены, но если речь идёт о государственной службе, то здесь должно быть ограничение.



В окружении Зеленского особо опасаются украинцев, имеющих российское гражданство. Соавтор законопроекта о гражданстве Олег Дунда уверен, что второй паспорт позволяет чиновникам прятать свои сбережения в другом государстве. Но вопрос о гражданстве упирается в конституционные нормы, которые потребуется изменить. На это уйдёт значительный период времени.



