Lufthansa опровергла слухи об организации «прививочных рейсов» в Россию

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1 марта 2021, 16:26 Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Авиакомпания Lufthansa опровергла сообщения СМИ о якобы планируемых рейсах в Москву за прививкой от коронавируса.

Таким образом, информация о том, что Lufthansa планирует открывать в аэропорту «Домодедово» специальный зал для вакцинации привезенных ею пассажиров, не соответствует действительности.

В российском аэропорту действительно есть медпункт, где можно сделать прививку от коронавируса, он доступен для сотрудников аэропорта, российских граждан и иностранцев с видом на жительство в России, но никаких планов на его использование со сторон немецкой авиакомпании нет.

Представитель ВОЗ в России дала совет тем людям, которые не прививаются от коронавируса, сидеть дома.