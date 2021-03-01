Lufthansa опровергла слухи об организации «прививочных рейсов» в Россию

Авиакомпания Lufthansa опровергла сообщения СМИ о якобы планируемых рейсах в Москву за прививкой от коронавируса.
Таким образом, информация о том, что Lufthansa планирует открывать в аэропорту «Домодедово» специальный зал для вакцинации привезенных ею пассажиров, не соответствует действительности.
В российском аэропорту действительно есть медпункт, где можно сделать прививку от коронавируса, он доступен для сотрудников аэропорта, российских граждан и иностранцев с видом на жительство в России, но никаких планов на его использование со сторон немецкой авиакомпании нет.
Представитель ВОЗ в России дала совет тем людям, которые не прививаются от коронавируса, сидеть дома.
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