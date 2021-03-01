В США рекордными темпами избавляются от памятников

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1 марта 2021, 14:20 Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Некоммерческая организация Southern Poverty Law Center (SPLC) выпустила доклад, в котором сообщается, что в 2020 году в США были ликвидированы 168 символов памяти о героях Конфедерации, включая 94 памятника. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Катализатором борьбы с памятниками стали гибель афроамериканца Джорджа Флойда и активизация движения Black Lives Matter, появившегося еще в 2015 году.

В США идет борьба с памятниками и другим наследием Конфедерации - 13 южных рабовладельческих штатов, вышедших из состава США в середине XIX века, но потерпевших поражение в Гражданской войне 1861–1865 годов.

В штате Виргиния 2 июня прошлого года была демонтирована 131-летняя статуя в память о солдатах Конфедерации. Десятого июня протестующие в Ричмонде низвергли статую Джефферсона Дэвиса — первого и единственного президента КША (Конфедеративных Штатов Америки), и осквернили другие мемориалы Конфедерации; там же активисты смогли добиться демонтажа 12-тонного монумента, установленного в честь генерала Роберта Ли — главнокомандующего армией южан. Наконец, 13 июня статую Дэвиса убрали из ротонды Капитолия Кентукки.

Флаг Конфедерации запретили вывешивать на гонках NASCAR и на военных базах. Власти Миссисипи отказались от использования на флаге своего штата символа конфедератов. В Северной Каролине запретили даже автомобильные номера с изображением флага.

Достается от активистов BLM не только конфедератам. Например, в Орегоне (штат Портленд) в прошлом году убрали статую третьего президента США Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости, который в свое время был рабовладельцем.

Иногда к исчезновению памятников активисты никакого отношения не имеют. Так, известно, что в августе 2020 года 105-летняя статуя в Лейк-Чарльзе (Луизиана) упала из-за урагана «Лаура».