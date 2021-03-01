Власти Турции вновь продлили ограничения для туристов

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1 марта 2021, 12:51 Источник: АТОР

салон самолета, pixabay.com

1 марта стало известно, что власти Турции вновь продлили срок, до которого у прилетающих на территорию страны путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус нового типа.

Согласно последней информации, перевозчиков уведомили, что они обязаны допускать на борт, следующий в Турцию, только тех туристов, у которых есть документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Данное правило будет действовать до 26 мая.

Анализ на COVID-19 путешественникам необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Уточняется, что детям младше шести лет тест делать не нужно. Кроме того, он не требуется транзитным пассажирам.