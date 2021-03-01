ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Постпред Британии при ООН назвала условия улучшения отношений Запада с Россией

, 11:24 Источник: РИА Новости

Постпред Британии при ООН назвала условия улучшения отношений Запада с Россией
флаг ООН, фото: pixabay.com

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы. Так, она ответила на вопрос, стоит ли РФ готовиться к росту полемики с европейскими странами и США в СБ ООН при администрации Джо Байдена.

«Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты … Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора», - высказала она.

Вудворд отметила, что Москва и Лондон в СБ ООН могут сотрудничать по ситуациям в Йемене, в Ливии, но есть сферы, где подходы различаются: Сирия, Украина, Белоруссия. По ее словам, эти моменты необходимо учитывать.

«Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения», - резюмировала постпред Великобритании при ООН.

БА

В мире

Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем главе государства Джо Байдене Вашингтон будет зависеть от импортной нефти из России и Ближнего Востока. По его словам, Штаты лишились энергетического статуса.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью