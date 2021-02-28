Инвестор Уоррен Баффет подвел финансовые итоги компании за год и заключил: «Рано или поздно вечеринка закончится»

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28 февраля 2021, 17:17 Источник: Комсомольская правда

Уоррен Баффет, кадр youtube

Самый успешный инвестор в мире Уоррен Баффет, которого называют «оракулом из Омахи», подвел итоги 2020 года и предрек финансовый кризис. Инвестиционная компания Berkshire Hathaway почти каждый год показывала высокий доход.

Но талант предсказания подвел 90-летнего мультимиллиардера. Если в среднем за 2020 год американские акции (индекс S&P-500) выросли на 18,4%, то портфель Berkshire Hathaway увеличился на 2,4%. Подобная ситуация была в 2019 году.

Это объясняется тем, что несколько лет инвестфонд Баффета ждет очередной мировой финансовый кризис. А он не приходит. Компания специально держит наличными треть от всех активов, опасаясь падения котировок.

Как объяснил свою ошибку Баффет, иллюзии инвесторов могут продолжаться долго. Уолл-стрит любит большие комиссионные, СМИ любят красивые истории.

По его словам, в какой-то момент резко возросшая цена на разрекламированную акцию сама по себе становится «доказательством» реальности иллюзии.

Лучший пример модного инвестора – компания Илона Маска Tesla. Ее котировки в 2020 году выросли в 10 раз, она стоит больше, чем весь мировой автопром вместе взятый, хотя производит меньше 0,5% машин. Ежегодная прибыль в тысячу раз меньше рыночной стоимости компании.

«Оракул из Омахи» предсказывает, что «рано или поздно вечеринка заканчивается – и бизнес-«короли» оказываются голыми», творения многих «бизнес-гениев» оказались на свалке. Первые признаки возможного кризиса уже появились: за последнюю неделю акции Tesla подешевели более чем на 20%.