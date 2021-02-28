Представители России, Армении и Азербайджана проведут инвентаризацию договоров о перевозках

Представители России, Армении и Азербайджана проведут инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ и с третьими странами, по вопросам осуществления перевозок.
Рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров трех стран занимается урегулированием транспортных и экономических вопросов в Нагорном Карабахе. Группа уже дважды собиралась в Москве.
Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук сообщил, что стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. Он сообщил, что было рекомендовано компетентным органам сторон провести инвентаризацию международных договоров.
Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года.
Отметим, встречи проходят на фоне внутриполитического кризиса в Армении.
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