В Турции сообщили о разработке национальной гибридной ракеты для полета на Луну

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28 февраля 2021, 14:50 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Турция ведет разработку собственной гибридной ракеты для запуска на Луну. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал, что разработкой уникальных технологий гибридных двигателей занимается компания Delta V.

По данным министра, компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. "В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос", - подчеркнул Варанк.

В начале февраля президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах по развитию национальной космической программы, предусматривающей отправку в 2023 году ракеты, которая должна будет достигнуть поверхности Луны. Турецкого лидера также информировал, что посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года.