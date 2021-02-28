Немецкий дипломат назвал условия, при которых Россия завершит строительство «Северного потока-2»

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28 февраля 2021, 12:42 Источник: Der Spiegel

Вольфганг Ишингер, фото: twitter.com/ischinger

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия и другие европейские страны долгие годы будут нуждаться в российском газе.

Немецкий дипломат в статье для издания Der Spiegel назвал три условиях, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2».

Против газопровода, по которому российский газ может напрямую пойти в Германии, выступают США и Украина.

Вольфганг Ишингер считает, что для завершения проекта Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока-2». с возможностью допуска к нему ЕС.

По мнению эксперта по безопасности, ФРГ могла бы предложить ЕС и США «Евроатлантический энергетический договор», провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины и ее экономическому развитию. Ишингер считает, к этому соглашению могла бы присоединиться Россия.

Третье условие, которое он назвал, «Германия может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального».