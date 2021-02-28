Умер имевший репутацию «друга России» мэр Загреба Милан Бандич

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28 февраля 2021, 11:14 Источник: РИА Новости

Милан Бандич, фото: Alen Gurovic/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

В воскресенье, 28 февраля, на 66-м году жизни скончался мэр Загреба Милан Бандич. Об этом сообщили в администрации хорватской столицы.

«С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич. Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте», - высказали в пресс-службе, отметив, что на протяжении 21 года он делал свою работу с любовью и энергией, отдавал всего себя.

В годы его руководства в Загребе появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В 2018 году Милан Бандич получил Орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина. Он не скрывал почетное звание, несмотря на критику политических противников. Мэру хорватской столицы было приятно, что его «воспринимают как подлинного друга России».