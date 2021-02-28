Латвия: журчат ручьи, и тает лед, и сердце тает

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28 февраля 2021, 09:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Латвийские синоптики прогнозируют, что весна может начаться в самом конце февраля, в марте или только во второй половине апреля. Конечно, специалистам виднее, но я сегодня точно «унюхала» весну. На море.

Удивительный солнечный день в Курземе (район Латвии): журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Да, именно так все и было! Сдержанная прибалтийская природа порадовала людей солнцем, свежим воздухом и предчувствием весны.

Если мы вспомним зиму, осень, лето, весну, то увидим четыре разные Латвии.

Итак, природа уже просыпается! Чаще всего весна в Латвии сопровождается обильным половодьем, когда реки страны выходят из своих берегов. Это подарок для тех, кто занимается водным туризмом.

Конечно, погода в Латвии очень капризная: могут зарядить дожди, может придут циклоны. Так бывает в марте и апреле. Это же Прибалтика.

Но синоптики утверждают, что весна в Латвии будет непременно теплой.

А в это воскресенье на всей территории Латвии начнется метеорологическая весна! Так говорят синоптики!

Природа ждет обновлений. И мы ждем…