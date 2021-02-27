ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Радикалы закидали петардами офис генпрокурора Украины в Киеве

, 16:41

Радикалы закидали петардами офис генпрокурора Украины в Киеве
петарда, фото: pixabay.com

В Киеве несколько сотен радикалов, до этого протестовавших у офиса украинского президента, перешли к офису генерального прокурора страны и закидали здание файерами и петардами.

Протестующие скандируют лозунги в поддержку своих соратников - осужденного за похищение человека Сергея Стерненко и арестованных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В Сети размещена видеозапись с места происшествия.

НС

В мире

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью