Радикалы закидали петардами офис генпрокурора Украины в Киеве

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27 февраля 2021, 16:41

петарда, фото: pixabay.com

В Киеве несколько сотен радикалов, до этого протестовавших у офиса украинского президента, перешли к офису генерального прокурора страны и закидали здание файерами и петардами.

Протестующие скандируют лозунги в поддержку своих соратников - осужденного за похищение человека Сергея Стерненко и арестованных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В Сети размещена видеозапись с места происшествия.