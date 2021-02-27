Что латвийские политики, политологи думают об аресте мэра Вентспилса

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27 февраля 2021, 10:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: из открытых источников

Пожалуй, самой значимой новостью этой рабочей недели стал арест в зале суда мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Градоначальника определили в тюрьму на долгих пять лет с конфискацией имущества. А конфисковано было на миллионы евро.

Итак, что думают политики, политологи по поводу ареста г-на Лембергса?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» решили разузнать…

Депутат Сейма Алдис Гобземс: «Лембергс, конечно, получил наказание, которое сам заслужил своими действиями. Заслуживал годами. В принципе, государство «отжало» в пользу прикрываемой швейцарским юристом группировки холдинг компаний. Это очень похоже на проработанную в российской бизнес среде схему. Важно, что происходит десятикратное сокращение суммы, т.е. сотни миллионов превратились в десятки миллионов. Значит, уже готовится большая «афера». Я говорю о том, что страну просто обворовывают. Прямо на ваших глазах».

Экс-переводчик экс-президента Латвии г-жи Фрейберги Янис Григалис, политолог: «Совершил, конечно, г-н Лембергс ошибку…Главную. Мне кажется, что следовало бы «делиться». А он посчитал, что сможет «в воду ступить и ноги не замочить». Так не бывает. Да, он любил свой город и был хорошим мэром: создавал рабочие места, чистота в городе, но и «имел» много. Слишком много. Думал, что сможет «управлять» Латвией… с такими финансами. В этом его ошибка. Даже очень влиятельные политики должны соблюдать «правила»…»

Петерис Дзалбе, издатель: «Суд над Лембергсом – демонстрация силы. В стране произошел передел власти. Каждый, кто выступит против нынешней политики, рискует потерять все. Не знаю, как реагируют другие, но мне как гражданину Латвии унизительно видеть, как представители правительства Латвии просят в США ввести санкции против латвийского мэра. Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США объявило о введении персональных санкций против мэра Вентспилса. А это значит, что порт Вентспилса перешел государству. Объем грузоперевозок упал в два раза. Нет, Лембергс не белый и пушистый, у него грехов много. Но то, что сейчас происходит, ему зачтут на высшем суде. Он знал, что его ждет камера и пришел в зал суда с чемоданчиком. И он не каялся, не сказал, что был не прав, что американский фонд несет нам процветание, и надо их во всем слушать. Он сказал, что будет бороться дальше».