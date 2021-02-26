Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США применили два F-15 при ударе по Сирии
26 февраля 2021, 22:50Источник:
ТАСС
Соединенные Штаты Америки в ночь на 26 февраля применили два самолета F-15E Strike Eagle и сбросили семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по Сирии. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби сообщил, что результате атаки были уничтожены девять объектов и выведены из строя еще два.
На брифинге для журналистов представитель американского Минобороны уточнил, что объекты были расположены на контролируемом террористами КПП Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе с сирийской стороны. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. По предварительной информации, в результате авиаудара погибли 17 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.