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Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США применили два F-15 при ударе по Сирии

, 22:50 Источник: ТАСС

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США применили два F-15 при ударе по Сирии
фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки в ночь на 26 февраля применили два самолета F-15E Strike Eagle и сбросили семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по Сирии. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби сообщил, что результате атаки были уничтожены девять объектов и выведены из строя еще два.

На брифинге для журналистов представитель американского Минобороны уточнил, что объекты были расположены на контролируемом террористами КПП Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе с сирийской стороны.
Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. По предварительной информации, в результате авиаудара погибли 17 человек.

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