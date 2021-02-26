Лавров: США предупредили российских военных о готовящихся ударах по Сирии за 4-5 минут

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26 февраля 2021, 18:34 Источник: сайт МИД России

Главы МИД Афганистана и России, фото с сайта МИД РФ

США предупредили российских военных о готовящемся ударе по Сирии за четыре - пять минут. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время брифинга после переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Лавров подчеркнул, что США находятся в Сирийской Арабской Республике незаконно, в нарушение всех норм международного права. Глава российской дипломатии сказал: "Если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не дает. Такого рода уведомления, когда удар уже наносится".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совета безопасности по урегулированию в Сирии".

Лавров выразил надежду, что администрация ДЖо Байдена вскоре сформирует свои команды для взобновления контактов. "Важно понимать, как Вашингтон будет выстраивать свою стратегическую линию «на земле» и в регионе в целом, учитывая голосование США за резолюции, подтверждающие необходимость уважать суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность САР", - сказал Лавров.

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля.