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Запад будет судить всю сирийскую верхушку как преступников

, 12:53

Запад будет судить всю сирийскую верхушку как преступников

Бывшие представители политической и военной элиты Сирии всё чаще становятся фигурантами уголовных дел в западных странах. Так в Германии осудили экс-сотрудника сирийских спецслужб Эйад аль-Гариба. Его считают причастным к пыткам.

В Европе данное дело оценивают как большой шаг к восстановлению справедливости и возвращению страны в правовое поле. Европейцы намерены найти всех лиц, причастных к преступлениям на территории Сирии, но покинувших свою страну в качестве беженцев.

Службы безопасности Сирии, разведка и окружение президента Асада неоднозначно восприняли приговор, вынесенный в отношении своего соотечественника. Но на Западе уверены, что настанет время и на скамье подсудимых окажутся Башар Асад, его генералы и руководство разведки.
Большой объём доказательной базы о совершаемых на территории Сирии преступлениях европейцы получили от фотографа, работавшего в арабской стране под псевдонимом Цезарь. В настоящее время в Сирии проводится дополнительный сбор доказательств преступлений, совершаемых официальным Дамаском.

ПВ

В мире

Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 26 февраля, опроверг информацию о том, что он планирует передать власть в республике своим детям, в частности, старшему сыну Виктору.

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