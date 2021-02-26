Запад будет судить всю сирийскую верхушку как преступников

Бывшие представители политической и военной элиты Сирии всё чаще становятся фигурантами уголовных дел в западных странах. Так в Германии осудили экс-сотрудника сирийских спецслужб Эйад аль-Гариба. Его считают причастным к пыткам.
В Европе данное дело оценивают как большой шаг к восстановлению справедливости и возвращению страны в правовое поле. Европейцы намерены найти всех лиц, причастных к преступлениям на территории Сирии, но покинувших свою страну в качестве беженцев.
Службы безопасности Сирии, разведка и окружение президента Асада неоднозначно восприняли приговор, вынесенный в отношении своего соотечественника. Но на Западе уверены, что настанет время и на скамье подсудимых окажутся Башар Асад, его генералы и руководство разведки.
Большой объём доказательной базы о совершаемых на территории Сирии преступлениях европейцы получили от фотографа, работавшего в арабской стране под псевдонимом Цезарь. В настоящее время в Сирии проводится дополнительный сбор доказательств преступлений, совершаемых официальным Дамаском.
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