Египетский и израильский газ может вытеснить Россию с европейского рынка

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26 февраля 2021, 11:25

Израиль и Египет договорились о строительстве совместного газопровода для поставки голубого топлива в страны Европейского союза. Это может привести к разорению некоторых российских компаний. Объём газа у израильских берегов составляет порядка 535 миллиардов кубометров. Израиль уже начал экспорт топлива в резервуары Египта.



Проект двух государств может значительно изменить европейский топливный рынок. Позиции России на нём за последние несколько лет заметно ослабились. «Газпром» вынужден конкурировать с азербайджанскими компаниями, которые начали поставки в ряд европейских и балканских государств.



Запасы газа Кипра и Греции пока не подтвердились. Приход на международный рынок новых участников будет сбивать цены существующих поставщиков. Российским газовикам остаётся надеяться, что трубопроводные поставки из Восточного Средиземноморья будут дорогими с экономической точки зрения, что позволит России диктовать свои условия. Покупать газ по более дорогой цене смогут далеко не все европейские страны. Низкую стоимость пока могут предложить лишь Россия, Азербайджан и Алжир. Выбор поставщика будет зависеть как от стоимости, так и геополитического расклада на конкретный период времени.



