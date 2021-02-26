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Россия отдаёт предпочтение юаню

, 11:14

Россия отдаёт предпочтение юаню

Министерство финансов России пересмотрело структуру Фонда национального благосостояния. Доля доллара и евро была сокращена на 20%. Одна пятая государственного резерва была переведена в различные азиатские валюты, в большей степени в китайский юань.

Говорить об избавлении от долларовой зависимости ещё очень рано. Бюджет России, формирующийся от продажи нефти и газа, базируется полностью на американской валюте. Население также не спешит избавляться от доллара, считая его перспективным активом в долгосрочном вложении.

Финансовые изменения объясняются стремлением российских финансистов сократить инвестиционные риски. Изменить объём долларовых активов Минфин планировал ещё в прошлом году. Но для этого требовалось уловить стабильность валютных пар. В настоящее время рынок ведёт себя спокойно. Активы можно переформатировать без рисков их сокращения. Доллар постепенно будет терять свою силу, поэтому сокращение его доли в государственных резервах разных стран вполне предсказуемое явление.

Азиатские банки приобретают популярность за счёт активного восстановления экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь речь идёт о Китае.

ПВ

В мире

Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 26 февраля, опроверг информацию о том, что он планирует передать власть в республике своим детям, в частности, старшему сыну Виктору.

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