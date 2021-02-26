Россия отдаёт предпочтение юаню

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26 февраля 2021, 11:14

Министерство финансов России пересмотрело структуру Фонда национального благосостояния. Доля доллара и евро была сокращена на 20%. Одна пятая государственного резерва была переведена в различные азиатские валюты, в большей степени в китайский юань.



Говорить об избавлении от долларовой зависимости ещё очень рано. Бюджет России, формирующийся от продажи нефти и газа, базируется полностью на американской валюте. Население также не спешит избавляться от доллара, считая его перспективным активом в долгосрочном вложении.



Финансовые изменения объясняются стремлением российских финансистов сократить инвестиционные риски. Изменить объём долларовых активов Минфин планировал ещё в прошлом году. Но для этого требовалось уловить стабильность валютных пар. В настоящее время рынок ведёт себя спокойно. Активы можно переформатировать без рисков их сокращения. Доллар постепенно будет терять свою силу, поэтому сокращение его доли в государственных резервах разных стран вполне предсказуемое явление.



Азиатские банки приобретают популярность за счёт активного восстановления экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь речь идёт о Китае.



