Латвийская полиция нашла вандалов и пушку времен войны
26 февраля 2021, 07:19Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Напомним, 24 февраля в латвийском городе Екабпилсе был совершен акт вандализма на могиле трех советских офицеров: разрушили мемориал, где находилась памятник – пушка. Вот ее и украли вандалы. Говорят, что увозили на тракторе.
Понятно, что все происходило под покровом ночи. Днем такое безобразие побоялись бы совершить. Конечно, ветераны и общественники написали заявление в полицию, МИД Латвии, Министерство обороны.
Государственная полиция бросила клич – отозваться всех тех, кто видел что-то…
Нашлись кадры, на которых предположительно, виден трактор, который использовали вандалы ночью. Видео было сделана недалеко от мемориала.
Латвийский антинацистский комитет сообщил в социальных СМИ, что пушка найдена! По данным латвийских поисковиков, полиция по камерам наблюдения вычислила хулигана и задержала его.
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