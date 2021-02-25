Правительство Латвии в ближайшее время ужесточит ограничения

Надежда жителей Латвии на то, что правительство смягчит ограничения, увы, «умерла» последней. Правительство Латвии планирует ужесточить в ближайшее время ограничения.
По мере распространения британского штамма коронавируса нужно считаться с тем, что при конкретных показателях заболеваемости ограничения, возможно, придется ужесточить. Так заявил на заседании правительства министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас.
Если распространения нового британского штамма будет увеличиваться более чем на 5% в неделю и возникнет подозрение о его местном распространении, ограничения необходимо ужесточить.
«Коллеги, мы не просто подозреваем, у нас уже есть доказательства местной передачи нового штамма, и число случаев быстро растет. Поэтому мы должны считаться с тем, что на следующей неделе появятся признаки, которые не только помешают нам открыть что-то, но и потребуют ужесточения ограничений», - заявил министр.