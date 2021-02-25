ЧС в Латвии: жители страны все чаще совершают необдуманные поступки

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25 февраля 2021, 20:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

ЧС в Латвии негативно сказывается на психическом состоянии ее жителей: нервы у латвийцев на пределе.

Все чаще в Латвии стали происходить правонарушения на почве психического состояния. Потеря работы, отсутствие финансов, жесткие ограничения приводят к различным преступлениям.

Например, участились кражи в магазинах. Очередной случай правонарушения произошел днем в одном районе Риги: в супермаркет зашли двое мужчин в поисках бутылки пива, один из которых столкнувшись с охранником, ранил его ножом.

По горячим следам полиции удалось задержать злоумышленников. Выяснилось, что они ударили ножом охранника только из-за бутылки пива.

Другой случай произошел практически в центре Риги: женщина выбрасывала из окна вещи, мебель и кричала, что все люди должны жить в деревне, а город пагубно влияет на население. Стражам правопорядка удалось усмирить дебоширку и отправить ее в психиатрическую лечебницу.

Что происходить с жителями Латвии?

Балтийское бюро «АН» проконсультировались по данному поводу с членом правления 2-й Рижской больницы Янисом Петронисом:

«Конечно, люди устали от сложившейся ситуации: практически все в стране закрыто. Люди находятся в «изоляции»: не могут посещать различные мероприятия, даже магазины закрыты. И привести себя в порядок проблематично – все закрыто. Естественно, многие потеряли работу, пособия небольшие, экономические проблемы. Я понимаю, что можно сходить к психологу, но этот поход упирается в деньги. Растет недовольство, агрессия. А если еще употребить алкоголь, то все усугубляется. И «получает» тот, кто рядом. В данном случае досталось охраннику. Что делать? Сказать людям, чтобы они подождали – сложно. Я вижу, что коронавирус изменил многих и не в лучшую сторону…»