Пашинян позвонил Путину. Президент РФ высказался за сохранение спокойствия в Армении

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25 февраля 2021, 20:00 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин и Н. Пашинян, Фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 25 февраля, позвонил президенту России Владимиру Путину. Путин и Пашинян обсудили ситуацию в республике.

Глава российского государства высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Президент РФ призвал все стороны к сдержанности.

Обострение политической ситуации в Армении началось 24 февраля после негативного заявления Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника Генштаба Армении раскритиковал Пашиняна за оценку российского ракетного комплекса. Генерала отправили в отставку. В Армении начались акции в поддержку и против Пашиняна.