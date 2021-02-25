В Италии похоронили дипломата Луку Аттаназио, погибшего в Конго при нападении на конвой ООН

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25 февраля 2021, 18:56

Лука Аттаназио, фото с сайта Википедия

В Италии 25 февраля в последний путь проводили дипломата Луку Аттаназио, убитого вместе с телохранителем Витторио Яковаччи в результате нападения на конвой ООН в Конго 22 февраля. Похороны посла Италии в Конго и офицера карабинеров Витторио Яковаччи прошли в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в Риме.

С убитыми простились родственники, премьер-министр Марио Драги, кардинал-викарий Анджело де Донатис, высшие законодатели, представители вооруженных сил, - сообщает Associated Press.

Кардинал-викарий Анджело де Донатис поблагодарил миротворцев, которые трудились во имя мира и заботились о других "ценой собственной жизни".

Посол Лука Аттаназио и его телохранитель Витторио Яковаччи были убиты 22 февраля вооруженными неизвестными в понедельник под Гомой. В результате нападения также погиб конголезский водитель Мустафа Миламбо.

Дипломату было 43 года. У итальянского дипломата остались жена и три маленькие дочери, родители, братья и сестры.

Телохранителю было 30 лет. У Яковаччи остались невеста, родители.

Власти Италии официально обратились к ООН с просьбой провести расследование того, были ли достаточными

меры безопасности для миссии в Конго.