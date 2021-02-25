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Кот Криштиану Роналду попал под машину и улетел на лечение в Испанию на частном самолете

, 19:00 Источник: sports.ru

Кот Криштиану Роналду попал под машину и улетел на лечение в Испанию на частном самолете
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несколько месяцев назад кот Криштиану Роналду и Джорджины Родригес Пепе попал под машину в итальянском Турине. Его отправили лечиться в Мадрид на частном самолете.

«Пепе ужасно нас напугал. Он чуть не умер, и после полутора месяцев в реанимации у ветеринара мы решили, что моя сестра Ивана позаботится о нем. Пепе сейчас выздоравливает в Испании, он в хороших руках», – поделилась Джорджина в интервью испанскому СМИ.

Известно, что Пепе проживает в семье Роналду уже более двух лет. Это сфинкс, его стоимость составляет около 3 тысяч евро. Сфинксы довольно ласковые и умные, они не имеют шерсти и легко поддаются дрессировке, а еще у них хорошая память.

НХ

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