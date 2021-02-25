Правительство Латвии решило ограничить въезд в страну без уважительной причины

Аргументы Недели → В мире 13+

25 февраля 2021, 18:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Правительство Латвии решило до окончания ЧС ограничить въезд в страну без уважительной причины, не сделав исключение для обладателей временного вида на жительство. Но не все с этим согласны.

Обладателям временного вида на жительство, если они по каким-то причинам выехали из Латвии, попасть в Латвию можно только по уважительной причине – работа, учеба, воссоединение семьи, похороны, необходимое лечение, транзит, сопровождение несовершеннолетнего.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс раскритиковал решение правительства:

«Те, кто получил временный вид на жительство в обмен на инвестиции, уже жаловались в МВД. Запрещать им въезжать в страну, где они практически живут – дискриминация».

Правительство Латвии напоминает, что до конца ЧС въезд в Латвию из других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии и Великобритании разрешен только по уважительной причине: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, похороны или возвращение на постоянное место жительство. Въехать по этим причинам возможно на транспорте, который не совершает коммерческие перевозки.

Граждане Латвии, граждане ЕС, Великобритании, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, могут въезжать в страну без ограничений, если транспорт не совершает коммерческую перевозку.