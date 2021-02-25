Ученые выяснили, что у половины детей симптомы COVID-19 сохраняются месяцами

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25 февраля 2021, 17:49 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Группа ученых из Италии, Великобритании и России выяснила, что у половины переболевших коронавирусом детей на протяжении нескольких месяцев сохраняются симптомы COVID-19. Среди наиболее распространенных последствий коронавирусной инфекции специалисты отметили бессонницу, стеснение в груди, усталость, боль в мышцах и суставах, а также сложности с концентрацией внимания.

Международный коллектив ученых под руководством Пьеро Валентини из римского Института глобальных исследований в области здравоохранения исследовал наличие и длительность симптомов COVID-19 у детей. Специалисты собрали данные о 129 зараженных младше 18 лет. Количество мальчиков и девочек было примерно равным, средний возраст пациентов составил 11 лет. Оказалось, что спустя четыре месяца с начала инфекции 42% детей выздоровели полностью, чуть больше трети жаловались на один или два признака болезни, а примерно у четверти было больше трех симптомов. На каждый из симптомов жаловались от 6 до 18% детей, принявших участие в исследовании.

«Во время этой пандемии детей в основном не замечали, поскольку клиническое течение COVID-19 в этой группе намного мягче, чем у взрослых. Доказательства того, что COVID-19 может оказывать долгосрочное воздействие и на детей, подчеркивают необходимость принятия педиатрами, экспертами в области психического здоровья и политиками мер по снижению воздействия пандемии на здоровье ребенка», - считают авторы исследования.

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что любой инфекционный процесс, так или иначе, ведет к нарушению состояния здоровья, при этом вирус Эпштейна-Барр, грипп, гепатит А, по его мнению, вызывают намного более суровые и частые проблемы, при которых страдают иммунная, эндокринная и нервная системы.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Оксана Комарова считает, что нет достаточных оснований полагать, что приведенные авторами исследования симптомы связаны только с COVID-19.

«Например, перенесенный грипп тоже мог привести к похожим последствиям. Хотя вполне возможно, что коронавирусная инфекция привела к проявлению заболеваний или проблем, которые уже были у детей, но в скрытом виде. Чтобы дать более точную оценку результатам исследования, нужна дополнительная информация: каково было состояние детей до заражения, какие болезни они перенесли ранее», - заключила эксперт.