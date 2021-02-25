Пашинян отдал приказ военным: «Мой приказ — занимайтесь охраной границ и территориальной целостности Армении»
25 февраля 2021, 16:26
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в четверг, 25 февраля, выступил с призывом к военным на площади Республики в центре Еревана. Пашинян призвал военных, в том числе тех, кто его не поддерживает, заниматься своим делом, охранять Армению.
«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — заявил премьер Армении.
Пашинян заявил, что народ Армении не позволит произойти государственному перевороту в республикие. «Я в этом уверен», — подчеркнул глава армянского кабмина.
Ранее сегодня Пашинян назвал заявление Генерального штаба Вооруженных сил Армении как попытку военного переворота.
Видеозаписи выступлений Пашиняна опубликованы на его странице в соцсети Facebook.
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