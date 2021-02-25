После свержения американцами Саддама Хусейна Ирак катится в пропасть

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25 февраля 2021, 15:16

Ирак оказался в очень тяжёлом положении. Экономический кризис усугубляется падением цен на нефть. Национальная валюта за период пандемии значительно ослабла. Многие текущие проблемы Ирака – это результат разрушения государственности.



С начала 2000-х годов США преследовали цель свержения с поста руководителя страны Саддама Хусейна. После этого в регионе начался хаос. Государство начали сотрясать протесты, теракты, коррупция распространилась во все сферы. По итогам прошлого года экономика страны сократилась на 11%. Людям не хватает средств на приобретение основных продуктов питания. Слабость государственности не позволяет принять конкретные решения для изменения ситуации.



Правительству не хватает сил, чтобы противостоять сектантам, террористам, различным преступным группировкам. Иракцы не могут понять, куда уходят деньги от реализации нефти. Ведь Ирак является четвёртой страной в мире по запасам энергоресурсов. Восстановить государственность мешает также активное вмешательство соседних стран. Учитывая перечень проблем, страна с богатой историей может стать несостоявшимся государством, количество которых в мире стремительно увеличивается.



