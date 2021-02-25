Американский конгресс намерен защитить Голливуд от китайского влияния

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25 февраля 2021, 14:22

Сенаторы американского конгресса от обеих партий считают, что китайская гегемония распространяется не только на мировую экономику, но и на культуру США. Американцы пытаются убрать антикоммунистическую крамолу в своём бизнесе, спорте и даже киноиндустрии, чтобы угодить Китаю.



Сенатор Джеф Меркли уверен, что государство подвергается нападкам со стороны «Поднебесной». Чтобы исключить это, необходим новый закон, направленный на защиту американской демократии. Его безуспешно пытались принять ещё два года назад.



По итогам прошлого года Китай стал лидером в мире по кассовым сборам в своих кинотеатрах в США. По этой причине некоторые компании Голливуда стараются подстроиться под интересы Китая. Кинооператоры делают всё, чтобы не столкнуться с пекинским цензором.



Китайские чиновники особо заинтересованы в освещении через кино проблем страны. От признания Тайваня частью китайского государства зависят не только киноиндустрия, но и другие сферы экономики, к примеру, крупные авиакомпании и привязанные к ним гостиницы.



