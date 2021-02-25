Сенаторы американского конгресса от обеих партий считают, что китайская гегемония распространяется не только на мировую экономику, но и на культуру США. Американцы пытаются убрать антикоммунистическую крамолу в своём бизнесе, спорте и даже киноиндустрии, чтобы угодить Китаю.
Сенатор Джеф Меркли уверен, что государство подвергается нападкам со стороны «Поднебесной». Чтобы исключить это, необходим новый закон, направленный на защиту американской демократии. Его безуспешно пытались принять ещё два года назад.
По итогам прошлого года Китай стал лидером в мире по кассовым сборам в своих кинотеатрах в США. По этой причине некоторые компании Голливуда стараются подстроиться под интересы Китая. Кинооператоры делают всё, чтобы не столкнуться с пекинским цензором.
Китайские чиновники особо заинтересованы в освещении через кино проблем страны. От признания Тайваня частью китайского государства зависят не только киноиндустрия, но и другие сферы экономики, к примеру, крупные авиакомпании и привязанные к ним гостиницы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Военный аналитик Леонков назвал условие, при котором Россия может объявить всю Украину бесполетной зоной
Россия отправила к берегам Сирии корабль, способный проводить РЭБ-атаки на самолеты-разведчики США
- #ЗАУГЛОМ Три года пенсионной конфискации. Итоги
- 14:22 Американский конгресс намерен защитить Голливуд от китайского влияния
- 14:17 Сайт «Аргументы недели» запретили на Украине
- 13:20 Пашинян прошел со своими сторонниками по улицам Еревана, его противники требуют отставки
- Новости партнеров Прибавка к пенсии: 14 343 рублей с февраля пояснил ПФР
- 13:18 Власти США не исключают ухудшения ситуации с коронавирусом
- Новости партнеров Выгодная сделка: как купить или продать квартиру, не нарвавшись на ...