Итальянский мафиози по решению суда сможет в одиночестве слушать любимую музыку

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25 февраля 2021, 12:45 Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Криминальный босс Доменико Стришульо выиграл суд. Теперь он сможет наслаждаться любимой музыкой в одиночной камере.

Известный в криминальных кругах под кличкой Миммо Луна мафиозный босс приговорен к более чем 20 годам тюремного заключения за целый ряд тяжких преступлений, включая убийство.

Италия ужесточила условия содержания в тюрьмах для мафиози после кровавых междоусобиц в 80-х и 90-х годах прошлого века, кульминацией которых стало убийство двух сицилийских судей Паоло Борселлино и Джованни Фальконе, которые бесстрашно выносили обвинительные приговоры в отношении представителей мафиозных кланов.

Доменико Стришульо в 1999 году был помещен в тюрьму в соответствии со статьей закона, которая предусматривает особо строгий режим содержания для наиболее опасных преступников. Известно, что два года назад он добился через суд разрешения на просмотр телевидения. После этого Стришульо обратился к администрации тюрьмы с просьбой приобрести ему CD-проигрыватель, но ему было отказано. Адвокат мафиози инициировал новое судебное разбирательство, которое завершилось победой Стришульо.