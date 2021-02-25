Американские школы начали активную борьбу с расизмом через образовательные программы

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25 февраля 2021, 11:46

В одной из нью-йоркских школ разработали программу определения «белой идентичности». Родителей учеников просят указать отношение к белой расе. В других образовательных учреждения педагоги по литературе стараются убрать из программы произведения Шекспира. По мнению учителей, в них содержатся расизм, гомофобия, ненависть к женщинам.



Телеведущий Fox News Грег Гатфелд считает, что качество образования в стране стремительно ухудшается. В целях борьбы с расизмом Советы по образованию отдельных штатов вынуждены менять учебные программы. Учеников на уроках заставляют разбирать отношение людей к неравенству и дискриминации. В Калифорнии пошли дальше и решили ввести в школьный курс дисциплину об этнических меньшинствах. В вузах без прохождения такого курса студенты не смогут получить диплом о высшем образовании.



Идеология борьбы с расизмом в США идёт из университетов Франции. Там на многих факультетах действуют программы на основе гендерных и этнических теорий. Некоторые учебные установки принимают извращённый вид, превращая науку в цензуру. Известные учёные, политологи потребовали создать комиссию для сохранения позитивного отношения к белым людям во Франции. В противном случае имеется риск столкновений между студентами на расовой почве.



