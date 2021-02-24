Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что нельзя недооценивать Россию при Путине

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24 февраля 2021, 21:13 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Выдвинутый президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на пост директора ЦРУ Уильям Бернс в среду, 24 февраля, заявил, что Вашингтон ни в коем случае не должен недооценивать Россию.

"Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при Путине", – подчеркнул Бернс в рамках слушаний, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

По мнению Уильяма Бернса, под руководством действующего президента Российской Федерации страна может обладать такими же возможностями, "как восходящие державы, вроде Китая". Он призвал холодно и трезво оценивать то, как могут проявляться подобные угрозы.