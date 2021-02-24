ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Таиланде рассматривают возможность отмены карантина для вакцинированных туристов

, 19:19 Источник: АТОР

В Таиланде рассматривают возможность отмены карантина для вакцинированных туристов
Таиланд, pixabay.com

Власти Таиланда в настоящий момент рассматривают возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, которые сделают прививку от коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер страны Прают Чан-Оча.

Ранее власти Таиланда категорически отвергали подобную возможность и предписывали всем иностранным туристам самоизолироваться по прибытию. В правительстве страны отмечали, что не существует достаточных доказательств того, что вакцинация способна предотвратить передачу коронавирусной инфекции.

В Управлении по туризму Таиланда заметили, что въезд привитым гостям без прохождения обязательного карантина могут позволить уже к третьему кварталу текущего года. Таким путешественникам, однако, все равно потребуются проверочные тесты.

ЕТ

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью