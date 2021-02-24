ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Шеф-повар президента Франции покидает Елисейский дворец после 25 лет работы

, 16:46 Источник: Facebook

Шеф-повар президента Франции покидает Елисейский дворец после 25 лет работы
Гийом Гомес, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Шеф-повар президента Франции Гийом Гомес принял решение покинуть Елисейский дворец после четверти века работы на данном посту. Об этом он лично сообщил в социальной сети в среду, 24 февраля.

Гийом Гомес отметил, что приступил к своим обязанностям на кухне "первого дома Франции" 25 лет назад после встречи с тогда занимавшим должность главы страны Жаком Шираком. 42-летний повар уточнил, что за время правления четырех президентов под его руководством было приготовлено более 2 миллионов обедов для гостей и сотрудников администрации лидера Франции.

Гомес выразил надежду на то, что после ухода из Елисейского дворца сможет взять на себя новые функции и заниматься распространением французской культуры и кулинарного наследия страны.

ЕТ

В мире

Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия боялась во время «аннексии», что ВСУ отобьют Крым

Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия боялась во время «аннексии», что ВСУ отобьют Крым

Российская Федерация боялась во время «аннексии» Крыма, что киевские подразделения отобьют полуостров. С соответствующим утверждением выступил Вадим Скибицкий, спикер украинской военной разведки.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью