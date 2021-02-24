Шеф-повар президента Франции покидает Елисейский дворец после 25 лет работы

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24 февраля 2021, 16:46 Источник: Facebook

Гийом Гомес, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Шеф-повар президента Франции Гийом Гомес принял решение покинуть Елисейский дворец после четверти века работы на данном посту. Об этом он лично сообщил в социальной сети в среду, 24 февраля.

Гийом Гомес отметил, что приступил к своим обязанностям на кухне "первого дома Франции" 25 лет назад после встречи с тогда занимавшим должность главы страны Жаком Шираком. 42-летний повар уточнил, что за время правления четырех президентов под его руководством было приготовлено более 2 миллионов обедов для гостей и сотрудников администрации лидера Франции.

Гомес выразил надежду на то, что после ухода из Елисейского дворца сможет взять на себя новые функции и заниматься распространением французской культуры и кулинарного наследия страны.