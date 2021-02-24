В латвийском городе Екабпилсе варвары разрушили советский воинский мемориал

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24 февраля 2021, 14:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Видимо, варвары-националисты Латвии решили «хорошо поздравить» ветеранов с праздником Защитника Отечества – разрушили советский мемориал в городе Екабпилсе.

Ветераны и общественники Екабпилса обнаружили вандализм сегодня утром.

«Вчера, по случаю праздника, дня Красной Армии, мы возложили цветы на мемориал, где установлен памятник-пушка. А сегодня мы обнаружили, что памятник уничтожен», - заявляют общественники.

Что же произошло?

Цветы, которые вчера возложили – разбросаны, постамент разрушен, видны следы трактора.

Конечно, общественники связались с полицией и написали заявление.

Интересно то, что данный мемориал никак не давал покоя националистам Латвии. Латвийский публицист Элита Вейдемане, которая «славится» в Латвии своими «старческими» сексуальными «игрищами» и жгучей ненавистью к советскому прошлому, недавно писала в националистической газете Латвии, что «до каких пор будет стоять в Екабпилсе это г…».

Мне лично ясно одно, интеллигентность страны, народа заключается в уважении и памяти прошлого…даже если оно постыдное, больное, неудобное. Психологи, например, советуют принять свое прошлое и успокоится. Такие, как Вейдемане, увы, не успокоятся.

А что же будут делать правоохранительные органы? Тут на лицо разжигание межнациональной розни! Поди, устранятся… как всегда, когда касается «советского» прошлого и русских… Мое мнение!