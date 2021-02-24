Западу необходимо смириться с мыслью об окончании периода доминирования в мировой политике

Попытки украинского и белорусского народа отделиться от русской цивилизации изначально обречены на провал. Общность исторической судьбы обозначает необходимость примирения, считает российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол России Вениамин Попов.
Россия является евразийской страной. В ней проживает порядка 150 различных национальностей. Русский народ, как основа государства, отличается подвижничеством, терпимостью, стремлением к справедливости. Православная культура имеет глубокое нравственное начало.
Концентрация в Азии экономических центров позволяет выстраивать России прямые отношения с государствами региона. Здесь проживает более половины населения всего мира. Это в дальнейшем станет главным стимулятором торговли и вложения инвестиций не только для России, но и европейских государств. Западу в этих условия необходимо смириться с мыслью об окончании периода доминирования в мировой политике. На арену выходят другие страны. Мир приобретает многополярный формат. Сотрудничество с Россией предопределяет для ряда стран гарантию на стабильное существование.
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