Западу необходимо смириться с мыслью об окончании периода доминирования в мировой политике

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24 февраля 2021, 14:25

Попытки украинского и белорусского народа отделиться от русской цивилизации изначально обречены на провал. Общность исторической судьбы обозначает необходимость примирения, считает российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол России Вениамин Попов.



Россия является евразийской страной. В ней проживает порядка 150 различных национальностей. Русский народ, как основа государства, отличается подвижничеством, терпимостью, стремлением к справедливости. Православная культура имеет глубокое нравственное начало.



Концентрация в Азии экономических центров позволяет выстраивать России прямые отношения с государствами региона. Здесь проживает более половины населения всего мира. Это в дальнейшем станет главным стимулятором торговли и вложения инвестиций не только для России, но и европейских государств. Западу в этих условия необходимо смириться с мыслью об окончании периода доминирования в мировой политике. На арену выходят другие страны. Мир приобретает многополярный формат. Сотрудничество с Россией предопределяет для ряда стран гарантию на стабильное существование.



