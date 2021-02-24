В Белоруссии ожидают третью волну коронавируса

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24 февраля 2021, 14:14 Источник: eadaily.com

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Белоруссия находится на второй волне коронавируса и в ожидании третьей. Об этом заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

По его словам, страна находится на второй волне, «с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах».

«Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный», – сказал министр, обратив внимание на то, что многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов.

Сейчас количество привитых от коронавируса в Белоруссии составляет почти 25 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Белоруссия рассматривает возможность увеличения закупки вакцины «Спутник V».